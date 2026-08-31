Desconocidos dejan una granada frente a la sede principal de justicia del Callao, en Perú

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la Corte del Callao indicó que el incidente fue controlado por las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que, gracias a la activación de los protocolos de emergencia, "no se han registrado personas heridas ni daños materiales en la infraestructura".

Sin embargo, se dispuso el teletrabajo para todos los magistrados y servidores de esa sede judicial para esta jornada y se indicó que la atención presencial se reanudará el martes.

"Rechazamos de manera categórica todo acto de amedrentamiento o intimidación que pretenda perturbar el normal funcionamiento de la justicia", expresó la corte.

Agregó que la institución puso a disposición del Ministerio Público (Fiscalía) y la Policía todo el material probatorio necesario para identificar y sancionar a los responsables de este hecho.

De igual forma, el Poder Judicial de Perú expresó su rechazo a todo acto de intimidación y reafirmó que ninguna amenaza desviará a la institución de su deber constitucional de impartir justicia, ante el hallazgo de una granada y un manuscrito en la sede judicial 'Dos de Mayo' de la Corte Superior del Callao.

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En su cuenta oficial de la red social X, la Corte Suprema añadió que el personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex-PNP), junto con representantes del Ministerio Público, acudieron a la sede judicial para realizar las diligencias que corresponden e investigar los hechos y determinar a los responsables.

El Callao y Lima han sido declaradas por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori bajo estado de emergencia, por 60 días, para que las fuerzas armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado, en medio de una ola de ataques de bandas de extorsión y sicariato (asesinato por encargo) que se disputan el manejo de las actividades ilícitas en ambas ciudades.