Dinamarca reabre su embajada en Siria después de catorce años

"Somos de los primeros países de la Unión Europea (UE) en reabrir la embajada en Siria después de la caída del régimen de (Bachar al) Asad enviando a un embajador. Eso hace que podamos influir mejor en la evolución de Siria en una forma positiva y contribuyamos a la reconstrucción del país", señaló Rasmussen en un comunicado.

Rasmussen resaltó que esta medida mejora también las condiciones para reforzar las relaciones diplomáticas con el Gobierno de transición y la cooperación para el regreso voluntario y las expulsiones forzosas "de sirios sin estancia legal en Dinamarca".

El Gobierno danés había anunciado el pasado enero su decisión de reabrir la embajada en Siria con motivo de una reforma de las leyes de expulsión de inmigrantes.