EE.UU. agradece a la UE y al BCE su apoyo a la campaña de sanciones contra Irán

Al término de su intervención en el foro de G20 de ministros de Finanzas, que se celebra hasta el martes en Asheville (Carolina del Norte), Bessent hizo una breve referencia al respaldo europeo a la campaña de sanciones que EE.UU. denomina "Paria Económico".

"Quiero agradecer a la UE y al BCE su firme declaración de apoyo a nuestras operaciones económicas contra el régimen iraní", dijo sin entrar en más detalles.

Las nuevas medidas estadounidenses están pensadas para cortar las vías de ingreso y financiación al Gobierno iraní con el fin de aislar económicamente a Teherán a más de seis meses del inicio de la guerra.

En medio de la campaña económica, el fin de semana volvieron los ataques recíprocos en Oriente Medio.

Este domingo, Estados Unidos confirmó la primera ofensiva contra objetivos iraníes en un mes, que alcanzó la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz, y ha provocado al menos dos muertos, según Teherán.

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La acción militar tuvo como objetivo destruir cohetes cargados con minas marinas que la Guardia Revolucionaria iraní pretendía colocar en esa vía estratégica para el transporte global de petróleo, de acuerdo con el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Irán respondió contra objetivos estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

Sobre una mayor efectividad de las medidas económicas que de las militares, el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró la semana pasada que "ambas son efectivas".

La tensión en torno al estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo, mantiene en alerta a los mercados energéticos y a las principales economías reunidas en Asheville.