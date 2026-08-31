EEUU preside un G20 de Finanzas en el que aboga por más crecimiento para reducir la deuda

En declaraciones a los medios antes del inicio de las sesiones plenarias, de dos días de duración, Bessent destacó a los medios que "el mundo está inundado de deuda, y la única manera de salir de esta situación es mediante el crecimiento".

Durante el pleno centrado en las estrategias de crecimiento, el secretario del Tesoro señaló que la prioridad de la presidencia estadounidense del G20 era dotar de una visión de futuro a la estrategia del grupo de las principales economías del mundo. En este sentido, Bessent afirmó que se debe apostar por "un crecimiento más fuerte y duradero".

En ese sentido, aseguró que Washington ha llevado al G20 "de vuelta a lo esencial", en lo que supone una nueva alusión del Gobierno del presidente Donald Trump a la tirantez que mantiene con la Administración del presidente Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que presidió el club multinacional el año pasado.

Las palabras de Bessent llegan en un momento en que la deuda del Gobierno Federal estadounidense ha superado por primera vez los 40 billones de dólares, al tiempo que los intereses ligados a sus bonos del Tesoro a 10 y 30 años han tocado máximos en 19 y 25 años, respectivamente.

El crecimiento del volumen de deuda en Washington, que se ha acelerado desde que el Tribunal Supremo tumbó buena parte de los aranceles del Gobierno Trump, viene emparejado con la guerra de Irán; conflicto que sigue sin tener una resolución clara en el horizonte en un momento en el que las reservas estratégicas de crudo globales continúan menguando a medida que se aproxima el invierno en el hemisferio norte.

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Bessent aseveró hoy que los responsables de Finanzas reunidos en Carolina del Norte hasta el martes han identificado varios "obstáculos" para el crecimiento "entre ellos, las cargas normativas y administrativas excesivas, los incentivos financieros y sistemas fiscales mal diseñados, la inversión pública y privada insuficiente, la fragmentación del mercado interno y las deficiencias en las competencias y la movilidad de la fuerza laboral".

El responsable del Tesoro estadounidense subrayó que el Gobierno de Trump ha logrado atraer volúmenes récord de inversión y destacó como clave la iniciativa del magnate neoyorquino para desregular la primera economía mundial. Según afirmó, este objetivo se ha cumplido con creces desde el año pasado, al eliminarse, en promedio, 129 normativas por cada nueva regulación aprobada.