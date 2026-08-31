El barril brent gana más de dos dólares ante el repunte de hostilidades entre EEUU e Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó hoy 2,39 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 88,10 dólares.

Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo lo que llamaron un ataque "de precisión" contra dos plataformas iraníes para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, lo cual suponía "una amenaza inminente" en el paso marítimo.

Asimismo, el comando estadounidense refutó la declaración de la Guardia Revolucionaria Iraní de que el ataque había sido "un acto de agresión", asegurando que tal afirmación es falsa.

Esta mañana, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo que su país "no busca la guerra" pero que responderá a las "agresiones".

Además, hay otro factor que ha influido en el aumento del precio del crudo, como es el acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos por el que empresas estadounidenses se harán con el control de una quinta parte de las reservas probadas del país caribeño.

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El brent termina así el mes por encima del precio con que comenzó agosto (83,77 dólares), pero por debajo de su pico máximo mensual de 94,39 dólares del pasado día 21. Todas las fluctuaciones han estado causadas por los vaivenes de las tensiones en la zona del golfo Pérsico, el mar Rojo y el estrecho de Ormuz.