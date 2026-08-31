El CAC-40 cierra a la baja (-0,79 %) ante temores inflacionistas

El CAC-40 cerró en 8.334,50 puntos, con 27 valores en rojo y 13 en verde.

La caída del principal índice francés sucede después de que Wall Street abriese en rojo por la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio y después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, se mostrara agresivo respecto a la inflación el viernes en Jackson Hole.

La probabilidad del 60 % para una subida de tipos el 16 de septiembre confirma que los inversores asumen una política monetaria restrictiva durante más tiempo para contener la inflación.

El fabricante aeronáutico Airbus encabezó las caídas, con una contracción del 2,86 %, seguido del grupo industrial Scheinder Electric y el fabricante de componentes eléctricos Legrand, que cayeron el 2,37 % y el 2,22 %, respectivamente.

Títulos como la petrolera TotalEnergíes -considerada una inversión refugio- amortiguaron la caída, con una mejora del 1,15 %.