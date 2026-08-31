El candidato ultra brasileño Renan Santos recurrirá las restricciones legales a su campaña

Santos criticó durante una rueda de prensa la resolución de José Antonio Dias Toffoli, miembro del Tribunal Superior Electoral y de la Corte Suprema, que le prohíbe participar en debates, divulgar propaganda electoral en las redes y recibir financiación pública para la campaña.

El activista denunció el "papel político" de Dias Toffoli y relacionó la decisión a las críticas que él ha vertido contra el magistrado por sus vínculos con un banquero encarcelado por un fraude multimillonario.

Santos, quien ha propuesto desarrollar una bomba atómica en Brasil y declarar el estado de emergencia en áreas dominadas por el narcotráfico, admitió no saber cuál será "el destino" de su candidatura.

"Si mi candidatura es derribada, regresaré al lado de la militancia, voy a continuar movilizando a las personas", declaró, después de decirse sorprendido por lo "lejos" que había llegado en la campaña.

La decisión de Dias Toffoli es de cumplimiento inmediato, pero que aún tendrá que ser discutida por los otros miembros del tribunal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El magistrado consideró que Santos no registró a tiempo ante el Tribunal Superior Electoral 16 perfiles en redes sociales que fueron usados para promover su candidatura.

Según Dias Toffoli, el registro previo de los perfiles en internet usados en la campaña es una obligación prevista en la legislación electoral para permitir la fiscalización de la propaganda.

Las últimas encuestas le dan a Santos alrededor del 4 % de las intenciones de voto, muy por detrás del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y del ultraderechista Flávio Bolsonaro, que suman más del 30 % cada uno.