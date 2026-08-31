El déficit comercial de El Salvador sube casi un 11 % interanual a julio de 2026

En los siete primeros meses del año en curso, El Salvador registró 4.036,74 millones de dólares en exportaciones, mientras que las importaciones se elevaron a 11.145,48 millones, indican los datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El déficit comercial pasó de 6.405,56 millones de dólares en los siete meses de 2025, a 7.108,74 millones en el mismo período de 2026, lo que supone un incremento de cerca de un 11 %.

Entre enero a julio pasado, las exportaciones salvadoreñas crecieron un 4,41 % al alcanzar 4.036,74 millones de dólares, 170,87 millones más que en los siete meses del año pasado.

Entre tanto, el monto de las importaciones llegó a 11.145,48 millones de dólares en 2026, un 8,51 % más que los 10.271,43 millones registrados el año pasado.

Estados Unidos es el principal comprador de bienes y servicios salvadoreños y le siguen países centroamericanos como Guatemala y Honduras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Salvador exporta una variedad de productos principalmente a Estados Unidos, entre los que destacan textiles, productos agrícolas y plásticos.