El euro cae por perspectivas de subidas de tipos de interés en EEUU

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1613 dólares, frente a los 1,1610 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.
El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1596 dólares.
Las expectativas de subida de los tipos de interés en EEUU en septiembre han aumentado en los mercados después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, dijera en Jackson Hole que deberá hacer algo si la inflación no baja al objetivo del 2 %.
EEUU bombardeó contra la isla iraní de Larak, primer bombardeo contra Irán desde finales de julio.
Teherán respondió con el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.
Los mercados han descontado que el BCE subirá en septiembre sus tipos de interés a los depósitos de los bancos, que están ahora en el 2,25 % y las cifras de inflación de las grandes economías de la región apuntalan estas expectativas .
En agosto la inflación armonizada de Alemania fue del 2,9 %, en España del 4,5 %, en Francia del 2,7 % % y en Portugal del 3,3 %.
La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1585 y 1,1613 dólares.