El euro cae por perspectivas de subidas de tipos de interés en EEUU

Fráncfort (Alemania), 31 ago (EFE).- El bajó y se cambió por debajo del nivel de los 1,16 dólares por las perspectivas de subidas de los tipos de interés en EEUU y la aversión al riesgo ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio, aunque en las últimas horas de la negociación europea recuperó algunas posiciones .