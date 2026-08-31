El Gobierno francés cuestiona la propuesta del RN de multar el uso del velo islámico

"La posición del Gobierno es conocida", dijo hoy la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio del Elíseo.

"En primer lugar, existen reservas evidentes tanto sobre la constitucionalidad como sobre la aplicabilidad de una medida de este tipo", añadió Bregeon, quien también cuestionó el alcance de una eventual prohibición del velo. "Si la cuestión volviera a plantearse, debería plantearse para todos los signos religiosos visibles en el espacio público, no únicamente para el velo", afirmó.

La polémica se reactivó la víspera, cuando el diputado del RN Jean-Philippe Tanguy, uno de los principales colaboradores de Le Pen, confirmó que el partido prevé sancionar con una multa el uso del velo islámico si llega al poder.

"Combatiremos evidentemente la ideología islamista y sancionaremos el uso del velo", declaró Tanguy en la televisión BFMTV, justificando la medida también como una muestra de solidaridad con las mujeres obligadas a llevarlo en otros países.

Tanguy afirmó que la cuestión ya había sido resuelta dentro del partido, después de que la propuesta hubiera generado debate interno. "Se ha decidido", dijo, y sostuvo que la iniciativa cuenta con el respaldo de entre el 60 % y el 70 % de los franceses.

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En caso de una victoria del RN en las elecciones presidenciales del próximo año, a las que todos los sondeos dan como favorita a Marine Le Pen, "si hay mujeres que llevan el velo cuando esté prohibido, tendrán una multa", afirmó Tanguy, comparando la eventual sanción con las multas por no utilizar el cinturón de seguridad en el coche.

La prohibición del velo en el espacio público ha formado parte del programa de Le Pen en sus anteriores tres candidaturas a la Presidencia francesa.

El RN también incluyó una medida similar en una proposición de ley presentada en 2021 para combatir las ideologías islamistas que no prosperó.

La iniciativa para concretarse afrontaría, sin embargo, importantes obstáculos jurídicos. Expertos constitucionalistas han cuestionado su compatibilidad con derechos y libertades protegidos por la legislación francesa, entre ellos la libertad religiosa y el principio de igualdad.

Le Pen ha planteado la posibilidad de recurrir a un referéndum para impulsar la prohibición, una vía que sus defensores consideran capaz de sortear una eventual censura del Consejo Constitucional.

Sin embargo, también existen dudas sobre la posibilidad de utilizar el procedimiento de referéndum previsto en el artículo 11 de la Constitución para una medida de este tipo, dado el ámbito limitado de materias que contempla ese mecanismo.

A ello se añadiría el posible conflicto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la libertad de religión y prohíbe la discriminación.