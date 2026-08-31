El histórico Ascensor de Gloria en Lisboa reabrirá en 2029 tras modificación por accidente

En una rueda de prensa sobre su futuro, el director general de Carris -empresa gestora del ascensor-, Rui Lopo, explicó que se trata de un proceso que "requiere una amplia reflexión para preservar uno de los símbolos de la ciudad" y para asegurar que cumple con "las mejores prácticas en seguridad, gestión de riesgos, tecnología, mantenimiento y operación".

El 3 de septiembre de 2025 el elevador de Gloria descarriló, dejando 16 muertos y decenas de heridos. Desde entonces, permanece cerrado, junto con otros elevadores de este tipo en la ciudad que están siendo evaluados para comprobar la seguridad de sus sistemas de funcionamiento.

El organismo encargado de investigar este accidente apuntó a varias irregularidades, entre ellas que el cable que se rompió, que unía las dos cabinas del funicular, no cumplía con la normativa para el transporte de personas. También apuntó a negligencia en el mantenimiento del funicular.

De hecho, las dos cabinas que componían el elevador quedaron completamente destrozadas, explicó Lopo este lunes, y el sistema eléctrico también sufrió graves daños, por lo que no se contempla la opción de volver al sistema anterior, sino que se ha apostado por uno completamente nuevo del que todavía no se conocen todos los detalles.

Esto porque empieza ahora un proceso que incluye la apertura de un concurso para una licitación pública internacional, previsto para el primer trimestre de 2027, para encontrar la solución más adecuada.

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"Se trata de un modelo que, por un lado, es técnicamente sólido y, por otro, garantiza una eficacia y seguridad absolutas, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Además, combina una buena solución en términos de movilidad y transporte con la puesta en valor del espacio público", defendió el vicealcalde del Ayuntamiento de Lisboa.

Las autoridades no han confirmado por el momento el costo de este proyecto ni la financiación que destinarán. Sobre los otros ascensores que siguen cerrados, no fijaron una fecha para su reapertura y aseguraron que siguen trabajando en la comprobación de su seguridad.