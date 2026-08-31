El multilateralismo va a guiar la presidencia francesa del Consejo de Seguridad de la ONU

Fuentes diplomáticas francesas subrayaron este lunes que esa presidencia se va a desarrollar con el multilateralismo como línea de acción, y que Francia "garantizará" que se cumplen las misiones fundamentales del Consejo de Seguridad.

Eso incluye en particular el mantenimiento de la paz, el respeto de la legalidad internacional y la intervención en situaciones de urgencia, precisaron las fuentes.

La presidencia rotatoria de ese organismo de Naciones Unidas, del que forman parte quince países y en el que Francia es uno de los miembros permanentes (junto a Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido), tiene también como misión preparar su agenda y en septiembre está programada una reunión sobre Ucrania durante la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Francia también tiene intención de aprovechar el aniversario de la declaración adoptada en septiembre del pasado año por 142 miembros de la Asamblea General de la ONU en favor de un arreglo pacífico de la cuestión palestina basada en la solución de dos Estados para dar un impulso a esa iniciativa.

Otro asunto importante para París es dar una forma de continuidad a la misión de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), cuyo mandato expira el próximo 31 de diciembre.

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Francia está trabajando, en particular con Italia, para mantener una presencia internacional en el Líbano con el respaldo de la ONU.

Durante la presidencia francesa del Consejo de Seguridad prosigue el proceso de nombramiento del nuevo secretario general que sustituya a António Guterres a partir de 2027.

En septiembre están previstas dos votaciones importantes en este órgano de Naciones Unidas, una sobre el régimen de sanciones para impedir la entrada de armas no autorizada a Darfur y otra sobre la renovación del mandato de la Fuerza de Represión de las Pandillas en Haití.