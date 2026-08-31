El pacto de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía celebra su primera reunión

El ministro turco, Hakan Fidan, aseguró a los medios tras la reunión que el Acuerdo de Defensa de La Meca no tiene una naturaleza ofensiva ni se dirige contra nadie, y dijo que con su firma "ha comenzado el proceso para establecer una nueva arquitectura de seguridad y cooperación" en la región.

Además, reiteró que esta alianza ha nacido con la intención de crecer, y afirmó que el Acuerdo contribuirá a que haya más "certidumbre" y, con ella, más desarrollo en Oriente Medio.

El ministro turco recordó que en la región han surgido graves problemas de seguridad en los que se han visto involucradas potencias mundiales.

Ante eso, opinó, los países de la región deben actuar y "hacerse cargo de esos asuntos".

"Si los países de la región respetan mutuamente su integridad territorial y soberanía y se comprometen a hacerlo, la mayoría de los problemas podrán resolverse", aseguró el anfitrión del encuentro.

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Fidan dijo que este primer encuentro del comité, el órgano que ha de aportar la dirección estratégica al Acuerdo, ha servido para establecer los pasos necesarios para aplicar el pacto.

El encuentro, en el que también participaron los respectivos jefes de Estado Mayor de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, ha servido para establecer el marco de funcionamiento del secretariado permanente del pacto, que se espera quede fijado en Arabia Saudí, y dirigido en principio por un paquistaní.

El acuerdo fue firmado el pasado 7 de agosto en La Meca, el lugar más sagrado del islam, por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

El pacto estipula que una agresión contra uno de esos países representará un ataque contra los tres.

Asimismo, prevé "el fortalecimiento de todos los aspectos de la cooperación" en materia de defensa entre estos tres países aliados, mientras que también busca ampliar los "intereses estratégicos compartidos" para "fortalecer aún más la seguridad colectiva y promover la paz" en Oriente Medio.

El pacto formaliza la unión en materia de defensa de tres pesos pesados: Pakistán es la única nación con armamento nuclear del mundo musulmán, mientras que Turquía ostenta el segundo ejército en tamaño de la OTAN y Arabia Saudí cuenta con una tecnología militar muy avanzada y es el pilar económico del golfo Pérsico y Oriente Medio.