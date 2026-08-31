El petróleo de Texas cierra agosto en 85,76 dólares tras los ataques entre EE.UU. e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,36 dólares con respecto al cierre anterior.

En el cómputo mensual, el precio del crudo subió un 7 %.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, y sobre todo el cierre de Ormuz, continúan presionando el precio del crudo.

Superada la barrera de los seis meses de la guerra, y cerca de un mes sin hostilidades, Washington y Teherán reanudaron la noche del domingo al lunes los ataques cruzados.

EE.UU. realizó esta madrugada una nueva ronda de ataques en la isla iraní de Larak contra dos plataformas de lanzamiento de cohetes que, según el Comando Central de EE.UU., Teherán se preparaba para utilizar mientras ultimaba el despliegue de minas marinas en el estrecho de Ormuz.

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Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

La nueva escalada ensombrece los esfuerzos diplomáticos para normalizar el tránsito marítimo.

Durante las últimas semanas, Irán y Omán habían mantenido conversaciones para establecer mecanismos que permitieran recuperar la navegación por el estrecho.

Antes de la vuelta de las hostilidades, Washington anunció un paquete severo de sanciones para presionar a la República Islámica dando la impresión de que su Administración iba a optar principalmente por la presión económica.

Tras los ataques, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que el Gobierno iraní está sumido en un "caos total" y es "incapaz" de representar a una nación "fallida".