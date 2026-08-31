El petróleo sube más de un 3 % tras reanudarse los ataques entre EE.UU. e Irán

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,67 dólares respecto al cierre del pasado viernes, hasta los 86,07 dólares el barril.

La escalada se produce cuando se han cumplido seis meses del inicio de la guerra y reaviva los temores del mercado a nuevas interrupciones en el tráfico marítimo y el suministro de crudo.

Estados Unidos atacó esta madrugada en la isla iraní de Larak dos plataformas de lanzamiento de cohetes que, según el Comando Central de EE.UU. (Centcom), Teherán se preparaba para utilizar mientras ultimaba el despliegue de minas marinas en el estrecho de Ormuz.

El Centcom desmintió después que un superpetrolero hubiera golpeado dos minas en el estrecho y aseguró que ningún barco ha impactado contra minas allí.

Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

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Teherán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía del país persa.

La nueva escalada ensombrece los esfuerzos diplomáticos para normalizar el tránsito marítimo. Durante las últimas semanas, Irán y Omán habían mantenido conversaciones para establecer mecanismos que permitieran recuperar la navegación por el estrecho.