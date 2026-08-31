El principal aeropuerto venezolano dice estar listo para reanudación de vuelos tras sismos

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), que administra este terminal aéreo próximo a Caracas, pidió en Instagram a los pasajeros presentarse dos horas antes de un vuelo nacional y tres de uno hacia un destino en el exterior, así como hacer previamente el 'check-in' o registro.

Además, llamó a confirmar directamente con la aerolínea o agencia de viaje si el vuelo saldrá desde este aeropuerto, ubicado en la localidad de Maiquetía, en el estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más devastado por los recientes sismos.

De momento, las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, la panameña Copa Airlines y las colombianas Avianca y LATAM Airlines Colombia son algunas de las compañías extranjeras que han anunciado su regreso al aeropuerto Simón Bolívar.

Los terminales temporales tienen una capacidad para un total de 2.168 personas, 720 de ellas en el área de salidas internacionales y 496 en el de llegadas, según una nota difundida este lunes de la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

El IAIM anunció el pasado 25 de agosto la reanudación de vuelos comerciales desde y hacia Maiquetía a partir del primero de septiembre.

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Según la institución, las terminales contarán con climatización, wifi, zonas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

Los terminales son "estructuras modulares metálicas", según el IAIM, que señala también que el traslado entre estos espacios y la rampa de operaciones se hará en buses.

Además, habrá estacionamiento de corta y larga permanencia.

El mismo día de los terremotos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el cierre del aeropuerto y luego varias aerolíneas movieron sus operaciones a la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), a 172 kilómetros de distancia de Caracas en vehículo.

Otras trasladaron las operaciones a Barcelona, capital del estado Anzoátegui (este), a 313 kilómetros de distancia de Caracas por carretera.

Rodríguez había anunciado una alianza internacional para la recuperación de la terminal de Maiquetía.

Este aeropuerto retomó el 5 de agosto sus operaciones de aviación de carga como un primer paso hacia una reapertura paulatina tras el cierre por los sismos, que dejaron al menos 6.509 muertos.