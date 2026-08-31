El tribunal electoral brasileño restringe la campaña del ultraderechista Renan Santos

La medida dictada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, uno de los miembros del tribunal electoral, prohíbe al empresario y activista político participar en los debates, divulgar propaganda electoral en las redes y recibir la parte que le corresponde de los recursos públicos destinados a financiar las campañas.

En una decisión cautelar de cumplimiento inmediato, pero que aún tendrá que ser discutida por los otros miembros del tribunal, el magistrado alegó que el candidato registró 16 perfiles para promover su candidatura en las redes 12 días después del registro de su aspiración.

De acuerdo con el magistrado, algunos de esos perfiles se usaron para promover al candidato del partido Misión antes de que fueran registrados ante el tribunal, lo que está prohibido, y uno de ellos, con 2,4 millones de seguidores, divulgó material electoral incluso antes del registro de la candidatura.

Según la sentencia, el material fue compartido y recomendado por candidatos a las elecciones legislativas de octubre, lo que, según el magistrado, puso a Santos en ventaja frente a los demás aspirantes a la Presidencia.

Según Toffoli, el registro previo de los perfiles en internet usados en la campaña es una obligación prevista en la legislación electoral, necesaria para permitir la fiscalización de la propaganda y evitar su difusión por sistemas de recomendación de las plataformas.

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Santos, un provocador irreverente y radical con amplia actividad digital y presencia en las redes, aspira a convertirse en presidente de Brasil sin haber ocupado nunca un cargo de elección popular y con un discurso que combina el liberalismo económico del presidente argentino, Javier Milei, con la mano dura del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

El ultraderechista de 42 años inició su carrera política en los movimientos sociales que hace diez años promovieron las protestas que terminaron con la destitución de la entonces presidenta, Dilma Rousseff (2011-2016).

Pese a presentarse como una tercera vía para acabar con la polarización entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, los candidatos que lideran los sondeos de intención de voto, Santos continúa en el grupo de candidatos cuyo favoritismo no supera el 4 %.