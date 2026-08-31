Fiscales de EE.UU. demandan a Amazon por "manipular" su sistema de cobros a anunciantes

"Basándose en numerosos documentos internos que describen sus 'recargos ocultos', es probable que el esquema de Amazon haya extraído ilegalmente más de 20.000 millones de dólares a sus clientes de publicidad, quienes desconocían la situación", señala la demanda.

La coalición de fiscales acusa a la compañía de extraer más de 20.000 millones de dólares de más de 1,2 millones de clientes, incluyendo pequeñas y medianas empresas.

"Es probable que el aumento de los precios de los anuncios haya provocado un aumento en los precios de los productos para los consumidores", aseguró en un comunicado la fiscal de Nueva York, Letitia James.

Según afirmó James, Amazon señala que los precios de su publicidad se fijan mediante una subasta en la que los potenciales anunciantes presentan ofertas anónimas y se clasifican en función del importe y de la relevancia de la empresa.

Una vez seleccionada la empresa ganadora, esta tendría que pagar solo "un centavo más que la siguiente oferta más alta".

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Sin embargo, la fiscal de Nueva York apunta, tras la investigación de la coalición, que la compañía comenzó a "manipular en secreto" los precios de la puja en 2018.

"Amazon comenzó a manipular estas subastas presentando ofertas falsas de segundo lugar para cobrar a los anunciantes más de lo que deberían haber pagado", detalló la fiscal.

Entre otras cosas, la investigación de los fiscales reveló aumentos de los precios en días de compras especiales como el Black Friday o el Prime Day, un evento anual de compras en línea creado por Amazon.

En este sentido, la coalición alegó que Amazon violó las leyes federales y estatales de protección al consumidor, incluyendo la Ley de la Comisión Federal de Comercio que prohíbe las prácticas comerciales desleales y engañosas, así como la publicidad falsa.