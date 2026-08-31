Florida amplía los permisos para cazar osos en la segunda cacería del estado en una década

La Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida (FWC, en inglés) sorteará 193 de esos permisos entre quienes paguen cinco dólares por participación, del 11 al 21 de septiembre, según la convocatoria publicada por la comisión. Los 22 restantes quedan para los dueños de grandes fincas con osos.

La cacería se celebrará del 5 al 27 de diciembre en cuatro zonas del estado. La del año pasado, la primera autorizada en Florida desde 2015, se saldó con 52 osos muertos en 23 días de diciembre, con 172 permisos en juego.

La comisión recibió entonces 163.459 solicitudes de 14.996 personas, y los grupos contrarios a la caza se atribuyen esa avalancha: animaron a quienes no cazan a hacerse con permisos para no usarlos.

Pero los responsables de esta cacería advirtieron que esta medida acabaría elevando el cupo de los permisos en siguientes ediciones.

Para conseguir un permiso, el programa de fincas privadas exige al menos 2.000 hectáreas continuas, que la mitad sea hábitat del oso, cinco ejemplares documentados y un plan de gestión firmado por un biólogo. Las fincas mayores pueden llegar a tres permisos.

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La organización ecologista Sierra Club Florida calificó ese programa de sistema de caza de trofeos privatizado y exclusivo, y volvió a pedir a sus simpatizantes que soliciten permisos para salvar osos.

Los partidarios de la cacería sostienen que ayuda a manejar una población que cada vez se cruza más con las personas y recuerdan que los votantes de Florida consagraron en 2024 el derecho a cazar y pescar en la Constitución del estado.

En cambio, los detractores dudan de que matar osos reduzca esos encuentros y piden al estado métodos no letales.

El oso negro de Florida ('Ursus americanus floridanus'), una subespecie propia del estado, figuró en la lista estatal de especies amenazadas entre 1974 y 2012, cuando la comisión lo dio por recuperado.

En las cuatro zonas de la cacería del año pasado vivían unos 3.609 ejemplares, según la estimación de la comisión.