Francia aplica gravámenes de 0,5 a 12 euros a los productos de moda ultrarrápida

Este sistema de penalizaciones, que se basa en la amplitud de la gama que ofrecen las empresas de esa moda ultrarrápida, pero también en la ausencia de incitación a la reparación de la ropa por el bajo precio o por la falta de servicios para hacerlo, es resultado de una ley adoptada a comienzos de julio por una amplia mayoría parlamentaria.

Fuentes de los Ministerios de Consumo y de la Transición Ecológica señalaron este lunes que el sistema de penalizaciones se ha diseñado en diálogo con los parlamentarios y con las empresas europeas del sector, lo que permite anticipar que el impacto en marcas como Zara, H&M será "próximo a cero".

Aunque desde el punto de vista formal el dispositivo no va dirigido a las empresas asiáticas en nombre del principio de no discriminación, sino sólo a las que recurran a las prácticas de la moda ultrarrápida, en la práctica las concernidas serán las grandes plataformas chinas.

Las fuentes lo ilustraron estableciendo una comparativa en la oferta de ropa, ya que mientras Shein tiene 1,7 millones de referencias, en el caso de Zara o H&M son unas 20.000 y 17.400 para Kiabi.

El otro criterio para imponer los gravámenes es la posibilidad de reparar las piezas de ropa, en función de los servicios que las marcas contemplan para hacerlo y, sobre todo, el precio de los productos en relación con los costos de referencia fijados para esos arreglos (por ejemplo, 10 euros para una camisa).

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Cuando los precios de los productos no ofrezcan ninguna incitación para una reparación, se aplicarán las penalizaciones, que empiezan en 0,5 euros para piezas como calcetines o calzoncillos, y pueden alcanzar los 12 euros para chaquetas o abrigos.

Esas penalizaciones, en cualquier caso, no pueden representar más del 50 % del precio de venta del producto.

La recaudación del gravamen se va llevar a cabo a través de Refashion, que es el organismo (privado) encargado en Francia de garantizar que se aplica la ecotasa que tiene que pagar el consumidor para el tratamiento de los residuos textiles o de calzado.

El Gobierno francés trabaja con las instancias europeas para que este dispositivo o uno similar se pueda transponer al conjunto de la Unión Europea, como ya lo hizo con el impuesto que grava los pequeños paquetes y que en buena medida precisamente contienen productos textiles enviados también desde China.

De hecho, las autoridades francesas se han felicitado en los últimos días de los efectos de esa tasa europea a los pequeños paquetes ya que, según los datos provisionales de las aduanas europeas, se han reducido en un 30-40 % desde que entraron en vigor a comienzos de julio.