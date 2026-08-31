Galliano renuncia a la muestra que el Met iba a dedicarle tras críticas por antisemitismo

"Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento", señaló Galliano en un comunicado publicado en Instagram.

El diseñador reconoció el daño causado por sus palabras en el pasado y dijo que no quería que el debate sobre su figura colocara al Met en una "situación difícil" ni distrajera del trabajo del Instituto del Traje, responsable de la exposición.

"Reconozco y respeto que una exposición que honre mi trabajo es dolorosa para algunos", dijo en el texto.

El museo confirmó la cancelación y señaló que los detalles de una nueva exposición para la próxima Met Gala se anunciarán más adelante.

La decisión llega después de las críticas contra Galliano por parte de la comunidad judía de Nueva York, como el galerista Arne Glimcher, quien amenazó con retirar al museo de su testamento, y Elisha Wiesel, presidente de la Fundación Elie Wiesel.

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También se sumaron políticos como la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, que calificó la exposición de "golpe en el estómago" para la comunidad judía de la ciudad.

Menin, hija de un superviviente del Holocausto y primera presidenta judía del Concejo, dijo en X que museos como el Met deben mantener "un alto estándar de inclusión y tolerancia".

Galliano fue condenado en Francia en 2011 por un delito relacionado con expresiones antisemitas después de que un tribunal determinara que había proferido insultos contra judíos y asiáticos en dos incidentes ocurridos en un bar de París, en un momento en que parecía bajo la influencia de alguna sustancia.

Esos comentarios fueron grabados en video y divulgados en público, y la polémica provocó su despido como director creativo de Dior, cargo que había ocupado durante 15 años.

Tras el escándalo, Galliano pasó por un proceso de rehabilitación por sus problemas de adicciones. En 2014 regresó a la alta moda como director creativo de Maison Margiela, puesto que ocupó durante una década.