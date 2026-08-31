Gobierno venezolano verifica reactivación del puerto de La Guaira tras los sismos de junio

Así lo informó este lunes el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Román Maniglia, quien aseguró que se está acelerando la "gestión de las cargas de importación y exportación para dinamizar el comercio tanto nacional como internacional".

"Estuvimos acompañados con representantes de la Cámara de Comercio de La Guaira, intercambiando sobre los avances de la recuperación en medio de la contingencia que representó para este estado el doblete sísmico del pasado junio", subrayó Maniglia.

Más temprano, el principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar, aseguró que sus terminales temporales están listas para la reanudación, mañana martes, de vuelos nacionales e internacionales, tras más de dos meses de cierre por los daños que causó el doble terremoto del pasado 24 de junio en sus edificios.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), que administra este terminal aéreo próximo a Caracas, pidió en Instagram a los pasajeros presentarse dos horas antes de un vuelo nacional y tres de uno hacia un destino en el exterior, así como hacer previamente el 'check-in' o registro.

Este aeropuerto retomó el 5 de agosto sus operaciones de aviación de carga como un primer paso hacia una reapertura paulatina tras el cierre por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejan al menos 6.509 muertos.