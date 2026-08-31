Haakon VIII jurará este martes su lealtad a la Constitución, con presencia de Mette-Marit

Tras la muerte de Harald V, en el trono noruego desde 1991, ésta será la primera vez que se celebrará en el siglo XIX este acto, en el que Haakon VIII, hijo el monarca fallecido, se comprometerá ante los parlamentarios a gobernar "de conformidad con su Constitución y sus leyes".

La última vez que un rey pronunció esas palabras en la cámara del órgano legislativo noruego fue el 21 de enero de 1991: entonces fue Harald V quien juró la Constitución cuatro días después de la muerte de su padre, Olav V.

Haakon VIII cumplirá con esta tradición que se remonta a 1814 cuatro días después del fallecimiento de su padre, quien murió el pasado viernes tras once días hospitalizado al empeorar su estado de salud por una infección en la sangre.

El nuevo monarca noruego, quien pronunció el sábado su primer discurso como jefe de Estado, reconoció que tiene ante sí una "gran tarea" tras la muerte de su padre, un rey que contó con el favor de la opinión pública a pesar de los últimos escándalos que han salpicado a la monarquía noruega.

La reina Mette-Marit, con un estado de salud frágil debido a una fibrosis pulmonar diagnosticada en 2018 por la que se sometió recientemente a un trasplante de pulmón, estará presente en el Stortinget (Parlamento noruego) tras haberse ausentado en los actos del fin de semana que han marcado el duelo por la muerte de Harald V.

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Mette-Marit ha estado en el centro de los escándalos que han afectado a la imagen de la familia real noruega.

Su hijo Marius, fruto de una relación previa a su matrimonio con Haakon VIII, fue condenado en primera instancia el pasado 15 de junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos.

La propia reina fue protagonista de otro escándalo al trascender que tuvo una relación de amistad con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, quien se suicidó el 10 de agosto de 2019 en un centro penitenciario de Nueva York y del que ella dijo que no sabía que fuera "un delincuente sexual ni un maltratador".

Pese a la popularidad de Harald V, considerado como el "abuelo" de los noruegos tras 35 años de reinado, noticias como la amistad de la ahora reina con Epstein han tenido un impacto negativo en el apoyo a la monarquía en el país.

En 2017, la monarquía de Noruega contaba con un nivel de popularidad del 81 %, un porcentaje que en mayo pasado bajó a 64 %, según datos recogidos por los diarios Afenposten y Verdens Gang.

En este contexto, Haakon VIII ha mantenido un apoyo firme a su mujer. En su primer discurso como jefe de Estado destacó la importancia de permanecer unidos también en los momentos difíciles y situó a Mette-Marit a su lado al hablar del futuro.

Haakon VIII y Mette-Marit centrarán muchas de las miradas durante el acto del martes, que retransmitirá la televisión pública, y al que asistirán también la reina Sonia, madre del nuevo rey, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.