Hallan estatuillas para ritos de fertilidad y protección en fortaleza preincaica en Perú

Estas esculturas, llamadas 'illas', "constituyen un importante aporte para el estudio de las prácticas rituales vinculadas con la fertilidad", según informó este lunes el Ministerio de Cultura de Perú a través de su Dirección Desconcentrada de la región Amazonas, donde se encuentra Kuélap.

Las piezas presentan características que permiten relacionarlas con las denominadas 'conopas' o 'illas conopas', pequeñas esculturas, generalmente elaboradas en piedra y representadas principalmente con formas de camélidos, ampliamente documentadas para el periodo inca asociadas a prácticas rituales destinadas a propiciar la fertilidad, la abundancia y la protección de los rebaños, las cosechas y el bienestar del grupo doméstico.

Algunas 'conopas' eran consideradas entidades tutelares dentro del ámbito familiar y presentaban cavidades en las que se depositaban ofrendas, como grasa de camélido, hojas de coca o chicha (maíz fermentado).

Su presencia evidencia una concepción del mundo en la que determinados elementos de la naturaleza y objetos rituales eran entendidos como portadores de fuerzas o cualidades capaces de relacionarse con las personas y su entorno.

De acuerdo con la investigación arqueológica, las 'conopas' no solo estuvieron vinculadas a prácticas rituales de carácter doméstico, sino también habrían formado parte de dinámicas político-religiosas desarrolladas durante el Estado inca, para fortalecer las relaciones entre las familias, las huacas y el poder estatal.

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En este contexto, estos objetos expresaban relaciones de reciprocidad, equilibrio, fertilidad y protección.

En el caso de Kuélap, el hallazgo de 'illas' que representan animales con rasgos sexuales femeninos abre nuevas líneas de investigación sobre las prácticas rituales desarrolladas en este importante sitio arqueológico, indicó en su comunicado el Ministerio de Cultura.

Estas figuras pueden ser prueba de las relaciones de imperio inca con los chachapoyas, también conocido como los guerreros de las nubes por habitar en las cumbres nubosas de los Andes y haber sido uno de los pueblos que más resistió la llegada de los incas a su territorio.

El Ministerio de Cultura peruano recordó que Kuélap presenta una ocupación correspondiente al Horizonte Tardío (periodo inca), vinculada con la presencia y expansión del Estado inca en la región, lo que permite considerar estas evidencias en el marco de las interacciones entre las tradiciones rituales locales y aquellas vinculadas con el ámbito andino durante este periodo.

Sus características sugieren una posible vinculación con conceptos de fertilidad y reproducción, y podrían aportar evidencia sobre procesos de continuidad, incorporación o resignificación de elementos de la tradición ritual andina.

Kuélap, a la que se le ha llegado a apodar como el Machu Picchu del norte de Perú, destacada por sus imponentes muros de hasta 12 metros de altura que protegen unas 500 viviendas circulares en la cumbre en un perímetro de unas siete hectáreas, en lo alto de una montaña a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.