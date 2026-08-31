Israel deporta a un activista británico que fue detenido por colonos en Cisjordania

Según confirmó a EFE su abogada, Inbar Shaked, el activista, Finn Joughin, de 22 años, ya fue trasladado a un avión para su deportación a su país de origen.

Joughin fue retenido ilegalmente por colonos armados en Um Al Jair, en el sur de Cisjordania, cuando intentaba evitar su paso a la aldea palestina, según se puede ver en vídeos publicados en redes y confirmados a EFE por la letrada.

Luego, los colonos le entregaron a la Policía israelí, que lo mantuvo detenido y lo puso a disposición judicial este domingo.

Los colonos lo acusaban de agredir a un menor, pero finalmente no se celebró ninguna vista penal y su caso se derivó a las autoridades administrativas de Inmigración, informó Shaked.

Las autoridades migratorias decidieron entonces expulsarlo del país por violar las condiciones del visado de turista con el que entró en Israel.

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"El Ministerio del Interior puede deportar con facilidad basándose en supuestas violaciones de este visado", explicó la abogada, que indicó que el activista solo estaba realizando labores de protección de los derechos de los palestinos.

Ciudadanos extranjeros y también israelíes realizan en Cisjordania lo que se llama 'presencia protectora' para evitar que los ciudadanos palestinos sufran agresiones y abusos por parte de colonos, aunque estos activistas, y también periodistas, son a veces atacados por los propios colonos y detenidos por el Ejército o la Policía israelíes.

Sólo en la segunda y la tercera semana de agosto, los colonos israelíes han protagonizado al menos ochenta ataques contra la población palestina y sus propiedades en Cisjordania, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

En total, dieciséis palestinos han muerto este año en Cisjordania a manos de los colonos, según el recuento de la OCHA. Otras tres defunciones permanecen en su registro como "en disputa", sin esclarecer si fueron víctimas de colonos o de las tropas.