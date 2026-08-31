Italia ha rechazado la entrada a 31 viajeros procedentes de España tras suspender Schengen

Entre el 1 y el 31 de agosto, las autoridades italianas impidieron la entrada al país a 31 viajeros procedentes de España, ocho de ellos de nacionalidad marroquí, según informaron este lunes los medios italianos citando fuentes del Ministerio del Interior.

Además de las identificaciones directas en puertos y aeropuertos n el marco del operativo especial de seguridad, las fuerzas de seguridad inspeccionaron a casi 500.000 personas mediante la verificación de las listas de pasajeros.

El Gobierno italiano anunció este lunes la prórroga de dos semanas de los controles migratorios aéreos y marítimos al justificar que "persisten los elementos" que motivaron su reintroducción el pasado 1 de agosto.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, calificó la medida de "necesaria", aunque explicó que la ampliación se ha limitado a 15 días porque "es de valorar el esfuerzo que realiza el Gobierno español, junto con la Unión Europea, para superar la situación creada" en el enclave español en el norte de África.

Por su parte, el Ejecutivo español ha anunciado que aplicará la misma reciprocidad respecto a Italia, por lo que mantendrá los controles a los viajeros procedentes del país transalpino durante otros quince días adicionales a partir del 8 de septiembre.