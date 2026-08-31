Italia mantiene su pulso fronterizo con España y prorroga la suspensión de Schengen

El Gobierno que preside la ultraderechista Giorgia Meloni justifica su decisión en que "persisten los elementos" que motivaron la reintroducción de los controles, según informó el Ministerio del Interior italiano en un comunicado oficial.

El titular de este departamento, Matteo Piantedosi, calificó de "necesaria" la medida, si bien explicó que se ha limitado a 15 días porque "sin duda es de valorar el esfuerzo que está realizando el Gobierno español, junto con la Unión Europea, para superar la situación que se ha creado" en Ceuta, el enclave español en el norte de África, fronterizo con Marruecos.

Italia ha informado a la Unión Europea de su decisión enviando un memorando. También la ha comunicado, al menos verbalmente, al Gobierno español mediante una llamada telefónica de Piantedosi a su homologo Fernando Grande-Marlaska: según el gobierno italiano ambos han mantenido una conversación "constructiva".

La reacción de Madrid no se ha hecho esperar y el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la misma medida respecto a Italia -como ya hizo el 8 de agosto-, de manera que continuará aplicando controles a los viajeros procedentes de ese país otros quince días a partir del 8 de septiembre.

Según informó el ministerio español del Interior, a lo largo de este mes se han controlado en los aeropuertos españoles 1.066 vuelos con un total de 12.337 viajeros de terceros países procedentes de Italia

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Se mantiene de esta manera un pulso bilateral que comenzó hace un mes cuando el Gobierno italiano decidió suspender temporalmente el acuerdo de libre circulación con España por una cuestión de "seguridad nacional" y con el objetivo de proteger las fronteras italianas y europeas, ante la entrada masiva a Ceuta de migrantes (más de 70.000) desde Marruecos.

Esa suspensión consiste en la aplicación de controles en puertos marítimos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España que llegan a Italia con el propósito de impedir la entrada irregular de migrantes de países no comunitarios.

Esta mañana, en el aeropuerto de Fiumicino EFE constató la vigencia de esos controles según testimonios de turistas recién llegados a Roma.

"Me han pedido el DNI (documento de identidad español) nada más, pero ha sido un vistazo rápido", dijo a EFE un viajero español de un vuelo procedente de Madrid, quien preguntado por su opinión ante estos controles por parte de Italia los calificó de "comprensibles. Meloni tiene que proteger su país, que es Italia", indicó.

Otra joven española se declaró sorprendida al ver a policías italianos a la salida del avión: "nos han comprobado el DNI y nos han dejado pasar", comentó la viajera quien dijo no tener una opinión solida sobre el motivo de las medidas aunque lamentó que Italia y España mantengan este conflicto bilateral.

"Me sabe mal, puedo comprenderlo por los problemas migratorios, pero pienso que si se prorroga pueden surgir incluso más tensiones entre nuestros países que no son necesarias", manifestó a EFE.