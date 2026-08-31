Jueza federal deniega la petición de Trump para desbloquear la reforma de voto por correo

La jueza Indira Talwani de Massachusetts argumentó que la medida cautelar de suspensión no puede ser apelable de inmediato porque ya había establecido un calendario acelerado que fija para el 3 de septiembre una vista para determinar dicha orden.

Por tanto, la suspensión continúa en vigor e impide al Servicio Postal de los EE.UU. (USPS) imponer los requisitos impugnados de la reforma de Trump que afectan al formato de los sobres o los datos de los votantes.

La medida cautelar, que aplicó la jueza el pasado jueves, responde a una demanda interpuesta por 23 estados y el Distrito de Columbia, junto con el gobernador de Pensilvania, contra la normativa final de USPS, y de organizaciones civiles, contra la orden de Trump aprobada en marzo.

El presidente estadounidense aprobó una orden ejecutiva que condiciona el envío de papeletas a votantes que figuren en una lista elaborada previamente por agencias federales y que ha enfrentado varios diferentes litigios en tribunales.

Con el argumento de evitar el fraude electoral, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada uno de los 50 estados y al Servicio Postal redactar otra relación de votantes elegibles que puedan recibir las papeletas por correo.

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Analistas y expertos consideran que los casos de fraude electoral en EE.UU. son insignificantes.