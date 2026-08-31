Kast dice que estado de excepción propuesto en reforma de seguridad "no es renunciable"

"El crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas (...) por eso el estado de excepción no es renunciable", señaló el mandatario en entrevista con Radio Cooperativa.

Ingresado a mediados de agosto como parte de una agenda contra el crimen organizado, la iniciativa permite al presidente decretar un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso, además de limitar la libre circulación de las personas, el derecho a reunión y asociación e intervenir las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.

Kast señaló que el diseño de la reforma se basa en los cambios que ha experimentado el crimen organizado que opera en Chile y en la región y que la seguridad pública "tiene que tener una herramienta distinta" para enfrentar esa realidad.

"El parlamento hoy día tiene la facultad de debatir y discutir y modificar todo. Creemos que tenemos los argumentos necesarios para que cuando se inicie la discusión podamos establecer los mejores mecanismos para combatir el crimen organizado en torno a esta gran agenda, donde la reforma constitucional es una de las partes", subrayó.

En total, Kast presentó ocho modificaciones a la Carta Fundamental chilena en el marco de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), además de un paquete de 19 iniciativas legales que ya se estaban tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.

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El proyecto de reforma ha sido criticado por parlamentarios opositores, que pidieron retirar la reforma, y oficialistas que cuestionaron que la medida propone una concentración de poder en la figura del jefe de Estado.