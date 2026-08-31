La Bolsa de São Paulo cae un 0,33 % en agosto pese a una racha de sesiones en verde

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué de América Latina por volumen negociado, terminó la sesión de este lunes en los 177.418 puntos tras subir un 1 %.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,31 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,179 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas reaccionaron de forma positiva a las declaraciones del ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, sobre la necesidad de reforzar las reglas fiscales.

Además, representantes de los gobiernos de Brasil y EE.UU. se reunieron hoy para abordar la imposición de aranceles por parte de la Administración Trump y acordaron continuar las conversaciones para buscar una salida negociada.

En este contexto, entre los títulos más negociados de la jornada estuvieron los preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que avanzaron un 3,3 % gracias al aumento del precio internacional del barril de crudo.

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Por otro lado, las acciones que cerraron la sesión con las mayores subidas fueron las de la cadena de tiendas Casas Bahia (+65 %) y las de la agencia de viajes CVC (+8,1 %).

En la otra punta, los papeles que sufrieron las mayores pérdidas fueron los de la aeronáutica Embraer (-1,8 %) y los de la tecnológica Positivo (-1,7 %).

El volumen negociado en el parqué paulista rondó hoy los 30.640 millones de reales (unos 5.900 millones de dólares o 5.000 millones de euros) en alrededor de 3,7 millones de operaciones.