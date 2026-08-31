La Bolsa española baja el 0,34 % y despide agosto por debajo de los 20.000 puntos

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 67,8 puntos, ese 0,34 %, y cerró en los 19.974,1 puntos. Con ello, despidió el mes de agosto con una revalorización acumulada del 0,97 % y avanza el 15,41 % en lo que va de año.

El selectivo español abría con subidas y llegó a tocar un máximo intradía en los 20.135,6 puntos; sin embargo, pasadas las 16:00 horas (14:00 GMT) cambió de tendencia, lastrado por las pérdidas con las que cotizaba Wall Street, y finalmente cerró la sesión en negativo.

Dentro de los grandes valores, la petrolera Repsol subió el 2,44 % como el más alcista de la tabla y Telefónica, el 0,72 %. Mientras que la eléctrica Iberdrola bajó el 0,99 %; la textil Inditex, el 0,55 %; Banco Santander, el 0,38 %; y el banco BBVA, el 0,04 %.