La economía brasileña se desacelera hasta el 0,4 % en el segundo trimestre, según la banca

Las proyecciones divulgadas hasta ahora por las principales entidades financieras y organismos de estudios económicos prevén una variación de entre el 0,3 % y el 0,5 % para el crecimiento de Brasil en el segundo trimestre en relación con los tres primeros meses del año.

Entre los tres mayores bancos privados de Brasil, el Itaú proyecta un crecimiento del 0,5 %; el Bradesco, del 0,4 %; y el Santander, del 0,2 %.

El prestigioso centro de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV) calcula que la economía creció un 0,3 % en el período entre abril y junio, y el banco de inversiones BTG Pactual que se expandió un 0,4 %.

Según las entidades, pese a que la industria alcanzó un crecimiento del 0,5 % en el segundo trimestre en comparación con los tres primeros meses del año, los otros dos sectores registraron una fuerte desaceleración: la agropecuaria creció un 0,2 % y los servicios, un 0,3 %.

En cualquiera de los casos, las proyecciones indican que la economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre tras el crecimiento del 1,1 % registrado en el primer trimestre, impulsado principalmente por la agropecuaria.

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Los economistas esperan para este año una nueva desaceleración en Brasil, que atribuyen a las altas tasas de intereses, ya que el índice referencial de los tipos está en el 14,0 % anual, uno de sus mayores niveles en dos décadas.

Además del crédito caro y del salto del precio de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio en pleno año electoral, con las presidenciales previstas para octubre, el consumo ya no cuenta con los estímulos concedidos por el Gobierno hasta el año pasado y permanece una elevada incertidumbre por la situación internacional.

Por tales motivos los economistas del mercado financiero volvieron a reducir su proyección para el crecimiento económico en 2026, desde el 1,95 % la semana pasada hasta el 1,92 % en el sondeo divulgado este lunes.

De cumplirse tal proyección, la economía brasileña se desacelerará por segundo año consecutivo, ya que el PIB registró una expansión del 3,4 % en 2024 y del 2,3 % en 2025.