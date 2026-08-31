La Justicia suspende una propaganda de Lula por sembrar sospechas sobre Flávio Bolsonaro

La magistrada auxiliar Estela Aranha consideró que la pieza publicitaria "extrapola los límites de la crítica política admisible", según indicó en su decisión, difundida este lunes por el equipo del primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro.

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, divulgó el viernes pasado en la emisora Globo, así como en las redes sociales, un vídeo en el que daba a conocer, desde su punto de vista, "el currículum de Flávio Bolsonaro".

En medio minuto, la formación progresista recordó sospechas e investigaciones que ha afrontado el hijo mayor de Bolsonaro a lo largo de su trayectoria política.

Afirmó que "inició su carrera como funcionario fantasma de un gabinete de Brasilia", que fue "denunciado por lavado de dinero y organización criminal en el escándalo de la 'rachadinha'" y que "homenajeó al líder del mayor grupo de sicarios de Río de Janeiro".

También destaca que fue captado por la Policía Federal pidiendo "134 millones de reales (26 millones de dólares / 22 millones de euros)" a Daniel Vorcaro, un banquero hoy en prisión preventiva por un escándalo de corrupción en el sistema financiero.

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"No se puede confiar en este sujeto. Flávio, el peor de los Bolsonaro", concluye una voz en 'off' sobre un vídeo con fotografías.

El caso de la 'rachadinha' se refiere a una antigua denuncia de la Fiscalía contra Flávio por supuestamente contratar funcionarios 'fantasma' en su gabinete para apropiarse de la mayor parte del salario de estos durante su etapa como diputado en Río de Janeiro.

La Justicia, sin embargo, anuló una serie de pruebas y la denuncia fue archivada.

La oposición también está atacando al senador de 45 años por homenajear, también en la época en la que ocupaba un escaño en la Asamblea Legislativa de Río, al expolicía Adriano da Nóbrega, abatido en 2020 por fuerzas de seguridad y acusado de liderar un grupo de sicarios.

Flávio aseguró el viernes pasado en una entrevista a Globo que homenajeó a Da Nóbrega cuando este era un "policía reconocido" y aún "no había hecho absolutamente nada malo".

Con todo, la jueza Aranha afirmó que el vídeo del PT "construye una narrativa que atribuye al candidato vínculos con organizaciones criminales mediante una técnica de asociación indirecta y encadenamiento de hechos, sin indicar ningún dato concreto, investigación formal o imputación jurídica que sustente esas alegaciones".

La magistrada señaló que el supuesto currículum de Flávio tiene "apariencia documental", lo que "puede inducir a error al elector sobre la existencia y el significado de los hechos presentados".

Así, suspendió la emisión de la pieza hasta que el plenario del TSE se pronuncie al respecto.

Brasil celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el próximo 4 de octubre. Lula aparece como favorito en las encuestas, con alrededor de cinco puntos de ventaja sobre Flávio.