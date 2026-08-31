La policía suiza detiene a un posible implicado en el tiroteo en una fiesta rave

Según anunció la policía de Argovia (cantón en el norte del país) este lunes, el sospechoso de estar "fuertemente" implicado en el tiroteo fue arrestado la pasada noche y es un suizo de 43 años, pero no se facilitará más información hasta este miércoles.

El o los responsables del tiroteo en el evento de Aarau escaparon antes de la llegada de la Policía al lugar de los hechos, ocurridos en medio de la madrugada, y se desconocen aún los motivos del ataque, que se efectuó con al menos dos tipos de armas -pistolas o metralletas y un fusil de asalto-, ya que se encontraron en la escena casquillos de distinto calibre.

Sin embargo, para la Policía esto no permite determinar cuántos autores hubo, ya que no puede excluir que una sola persona haya utilizado dos armas.

Los investigadores, según la prensa, esbozan tres hipótesis de igual peso sobre el motivo del tiroteo: un atentado terrorista, un ataque indiscriminado y un hecho delictivo, como un ajuste de cuentas, aunque esta última ha perdido peso.

La Policía alemana participa desde ayer activamente en la búsqueda de los autores por la cercanía de Aarau a la frontera (menos de 40 kilómetros por carretera).