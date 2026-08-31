La producción industrial en Chile cayó 5,1 % por bajo desempeño minero y manufacturero

Según detalló el organismo, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó una disminución interanual de 7,2 %, como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica, que decreció 10,7 % a raíz del descenso en la extracción y procesamiento de cobre, la principal exportación del país.

Por su parte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 4,9 % en doce meses, explicado, principalmente debido a la baja interanual de 25,9 % en fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo.

El único indicar que se situó en márgenes azules fue el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), que creció 0,3 % respecto de julio de 2025, resultado explicado por la mayor actividad registrada en dos de las tres actividades que lo componen.

Los malos resultados de los principales sectores económicos del país se sitúan en un contexto de bajo rendimiento general en el país sudamericano, cuya actividad económica se contrajo un 0,9 % en el primer trimestre y un 0,2 % en el segundo trimestre de este año.

La Administración del ultraderechista José Antonio Kast logró aprobar en el Congreso una polémica megarreforma económica y tributaria que busca reactivar el crecimiento de la economía chilena, estancada según expertos hace más de una década.

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El Banco Central de Chile moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) que el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y 1,75 % en 2026.