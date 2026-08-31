La UA celebra el inicio de un diálogo entre facciones para poner fin a la guerra en Sudán

"La dirección de la Comisión (de la UA) da la bienvenida al lanzamiento de una iniciativa para facilitar un diálogo sudanés-sudanés dentro de Sudán, bajo la supervisión de un comité independiente de ancianos sudaneses", indicó la UA en un comunicado.

Para lograr el éxito de este proceso, la UA recomendó que la consulta abarque a "todos los actores civiles, políticos y sociales sudaneses", en base a los principios de basándose en los principios de "inclusión y en una auténtica participación y liderazgo sudaneses".

Asimismo, pidió perseguir el "objetivo final" de un país "unido, soberano y pacífico", que esté gobernado por instituciones civiles legítimas, que cuenta con una arquitectura de seguridad unificada y que tenga mecanismos efectivos para resolver las diferencias políticas y sociales de forma pacífica.

El llamado Comité Preparatorio para el Diálogo Sudanés-Sudanés inició sus actividades este domingo para "crear un entorno propicio" de cara a un proceso transitorio en Sudán, aunque fue anunciado a mediados de agosto por el jefe del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan.

Algunas fuerzas opositoras como Sumud -alianza liderada por el ex primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, derrocado en 2021 en un golpe de Estado urdido por Al Burhan- rechazaron este diálogo tras afirmar que se realiza en zonas de Sudán bajo el control del Ejército, por lo que carece de imparcialidad.

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En un comunicado conjunto, advirtieron de que la iniciativa pretende legitimar la autoridad de facto y reinstaurar elementos del régimen islamista de Omar al Bashir (1989-2019), al tiempo que exigieron un proceso de paz independiente que cuente con un marco internacional que garantice, en primer lugar, un alto el fuego en el país.

La guerra entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estalló en abril de 2023 y, desde entonces, se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha provocado el desplazamiento de otros catorce millones.