Mandos policiales de Bolivia y Chile reunidos en La Paz coordinan lucha contra el crimen

El encuentro se desarrolló en la Academia Nacional de Policías, con la participación del ministro boliviano de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo; el subcomandante de la Policía de Bolivia, Juan Peña Rojas; el cónsul general de Chile en La Paz, Roberto Ruiz, y el director de la Policía de Investigación de Chile, Eduardo Cerna Lozano, entre otras autoridades.

Oviedo destacó que la reunión se desarrolló ante la necesidad de que las policías de Bolivia y Chile "actúen pronto, rápido y (de forma) eficiente" para "combatir el delito y el crimen" que afectan a ambos países.

También señaló que esta reunión es parte del proceso de "institucionalización y relacionamiento" de la Policía de Bolivia "con sus pares" de la región.

Por su parte, el cónsul de Chile indicó que, mediante esta reunión, se incorpora la seguridad "como componente" de la relación bilateral con Bolivia para transformar la "voluntad política" de ambas naciones en "cooperación concreta".

Ruiz señaló que el trabajo conjunto se desarrollará en cuatro mesas temáticas: asuntos relacionados con Interpol, delitos comunes, medioambiente, crimen organizado y delitos transnacionales.

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En la reunión se busca "coordinar capacidades, compartir información y enfrentar conjuntamente amenazas que por su naturaleza trascienden nuestras fronteras", resaltó el diplomático.

El director de la Policía de Investigación de Chile mencionó que la coordinación con las instituciones bolivianas "no puede ser ocasional ni depender de la urgencia de un caso", sino que "debe ser permanente, planificada, coordinada y sostenida en el tiempo".

Cerna también afirmó que el encuentro en La Paz permite a ambos países "avanzar hacia mecanismos concretos de trabajo conjunto, intercambio oportuno de información, coordinación operativa e investigativa y canales directos de comunicación".

Las acciones de Rampol tienen su base en el compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada, firmado a finales de mayo en la capital chilena entre Chile, Argentina, Ecuador y Perú y que posteriormente sumó a otros países de la región suramericana.