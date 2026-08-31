Marruecos condena a un año de prisión a un joven por subir a redes vídeos sobre migración

La Fiscalía imputó a El Mrabet los delitos de "incitación a cometer delitos a través de medios electrónicos" e "injurias a funcionarios públicos", según un comunicado de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (AMDH).

El juicio se celebró este lunes sin la presencia de representación legal debido a la huelga nacional de abogados, una circunstancia que, según la familia y la ONG de derechos humanos, vulneró las garantías de un juicio justo.

En declaraciones a EFE, su hermano, Abderrahim El Mrabet, denunció que el joven fue "detenido arbitrariamente" por policías de paisano en su propio puesto de trabajo en Tánger y, posteriormente, fue interrogado por sus publicaciones en Facebook e Instagram.

En los vídeos, eliminados por las autoridades, el joven realizaba comentarios críticos sobre la situación social, diciendo frases como "no hay nada que hacer en este país" o "qué vergüenza, no están educados estos agentes de las fuerzas auxiliares", acompañadas por música vinculada a la 'harraga' (movimiento de migración irregular).

Asimismo, las imágenes mostraban migrantes cruzando la frontera, emoticonos con las banderas de España y la Unión Europea (UE), y en uno de ellos aparecía una embarcación similar a una patera con decenas de jóvenes.

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Según su familiar, el detenido no trató de entrar irregularmente a Ceuta, ciudad española ubicada en el norte de África a la que cruzaron más de 70.000 personas hace un mes, sino que difundió vídeos "grabados por él o compartidos" con canciones de protesta.

Estas canciones "hablan de la situación en Marruecos, del desempleo, de la gente que quiere huir, que no tiene trabajo o que no tiene acceso a la sanidad. Es decir, las cosas que empujan a los jóvenes a huir del país", declaró a EFE Hakim Sikouk, presidente de la AMDH de Rabat.

La asociación de derechos humanos convocó una concentración de solidaridad frente al Tribunal y exigió la puesta en libertad de Yassine El Mrabet al considerar que esta detención "es arbitraria" y se enmarca dentro del "acoso sistemático a la libertad de opinión y el derecho de expresión".

A las muestras de apoyo se sumó la organización Juventud de la Vía Democrática de los Trabajadores, que emitió un comunicado en el que acusó a las autoridades de empujar a las nuevas generaciones "hacia la patera de la muerte y la migración forzada".