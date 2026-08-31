Más de 460 procesos penales se iniciaron en Cuba por delitos contra el sistema eléctrico

Según un comunicado oficial de la FGR, desde mayo de 2025 el Tribunal Supremo Popular de la isla “acordó que constituyen el delito de sabotaje los hechos vandálicos en virtud de los cuales sus comisores sustraen, dañan, alteren o perjudiquen entidades, componentes, partes y piezas destinados al sistema electroenergético”.

En este sentido, "el Código Penal cubano, en sus artículos 125 y 126, establece sanciones entre siete y 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte para el delito de sabotaje", refiere el texto.

Señala que, todas las personas juzgadas en 2026 por hechos ilícitos relacionados con este delito contra el SEN “han sido sancionadas con penas mayoritariamente entre nueve y 20 años de privación de libertad”.

Además, fueron solicitadas "sanciones severas atendiendo a la gravedad de los hechos, la afectación a la población y los daños ocasionados”; y se ha impuesto “la medida cautelar de prisión provisional al 87% de los imputados presentados”, informó el comunicado.

Los sancionados también pueden ser “objeto de decomiso o confiscación los bienes utilizados o provenientes del delito como vehículos, maquinaria agrícola y otros”, indica el texto.

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Entre los hechos que más predominan según la FGR están “la sustracción de aceite dieléctrico de diferentes tipos de transformadores y de angulares en torres de alta tensión”.

De acuerdo con los datos de la FGR, por este hecho se registraron más de 300 denuncias entre mayo del pasado año y la primera mitad de 2026 en todo el país. Las mayores cifras se reportan en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.

Se añaden otros como “el corte y robo de cables, alambres y tornillos de la red de distribución eléctrica y afectaciones en parques solares fotovoltaicos”, refiere el texto.

Puntualiza, además, que “en la comisión de algunos de estos hechos han perdido la vida sus autores mientras intentaban la sustracción, al estar energizadas las líneas”.

La FGR recalca que en el país constituye “una prioridad el enfrentamiento” a esos delitos, especialmente a los que afectan “la generación y distribución eléctrica, junto al abasto de agua, las comunicaciones, el transporte y otros sectores” en un contexto marcado por el “cerco energético” de EE.UU. que “incrementa las contingencias del SEN”.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024 causada, en parte, por el sistema eléctrico obsoleto y sin las inversiones precisas; una situación agravada desde enero con el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones de crudo de la isla.

La isla ha sufrido doce apagones generales en casi 24 meses, siete de ellos en lo que va de 2026.