Más del 80 % de la plantilla de Airbus España rechaza suspender la huelga indefinida

La suspensión de la huelga ha sido rechazada por un 81,2 % de los votos frente a un 16,4 %, a favor de la misma, y un 2,4 % abstenciones, informaron este lunes los sindicatos, que han precisado que los centros de Albacete y Cádiz han decidido no votar hoy y adherirse al resultado de la mayoría.

Los sindicatos empezaron una huelga, tras 22 días de movilizaciones durante el mes de julio, para pedir una actualización del salario a la plantilla, que se nivelen las cargas de trabajo y se realicen las contrataciones comprometidas en el convenio colectivo actual.

Airbus cuenta en España con unos 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe (sur de Madrid) -9.000 empleados-, Illescas (Toledo, centro), Albacete (centro), Cádiz (sur) y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo (sur).

Los sindicatos y la empresa extendieron a esta semana la negociación empezada, y este martes habrá una sesión de mediación, aunque la empresa ha condicionado la continuidad de las negociaciones a una suspensión temporal de la movilización.

Durante la reunión del pasado jueves, la dirección de Airbus España rechazó la propuesta de subidas salariales que presentaron los sindicatos convocantes de la huelga, aunque introdujo algunas mejoras a su planteamiento inicial.

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En un comunicado interno remitido posteriormente a la plantilla, Airbus defendió el pasado viernes su última propuesta presentada a la representación social que prevé la vinculación del salario al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo perdido del 7,6 % en un periodo de 5 años hasta 2030.

Asimismo, Airbus se compromete a un incremento del 0,5 % para la revisión salarial anual (RSI) y del 0,5 % para las promociones y compensar el denominado "efecto abril" con un pago excepcional de 2.000 euros en enero de 2027.

En su misiva, la empresa asegura que su objetivo es encontrar "un acuerdo común que sea bueno para todos, para los empleados y para Airbus en España" y que lo quiere encontrar "a través del diálogo y una negociación que se lleve a cabo en un entorno tranquilo y respetuoso".

Sin embargo, advierte de que la continuación de la huelga está creando "una situación crítica tanto para nuestro negocio como para nuestros clientes", de algunos de los cuales ha recibido "claros mensajes de preocupación", así como de diferentes partes interesadas que necesitan continuidad de negocio y fiabilidad.

Por ello, Airbus ha condicionado la finalización de su oferta a la desconvocatoria o suspensión de la huelga.