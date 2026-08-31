Merz pide que Sajonia-Anhalt no sea lugar de experimentos en las próximas elecciones

"Sajonia-Anhalt no puede ser un campo de experimentos para ciudadanos enfadados. Eso al final se hace a costa de las personas de Sajonia-Anhalt", dijo Merz en unas declaraciones a los medios de comunicación en compañía del primer ministro de ese estado federado germano, Sven Schulze, durante una visita a la ciudad de Quedlinburg.

Merz aludió así a las posibilidades de victoria de AfD en las elecciones del domingo, pues las encuestas de intención de voto atribuyen a ese partido un 40 % de los votos, muy por delante del partido de Schulze y de Merz, la Unión Cristianodemócrata (CDU), segunda con un 23 %.

AfD podría lograr la mayoría absoluta en los comicios del domingo, por lo que tiene opciones incluso de formar el que sería su primer Ejecutivo regional.

Ante esta posibilidad, Merz y Schulze alertaron de que Sajonia-Anhalt también se juega en los comicios del domingo que las empresas inviertan en la región.

"Si esta región ya no es gobernable, y si como es posible, una fuerza política populista de derechas el próximo lunes alcanza la mayoría absoluta, entonces inversores internacionales se pensarán tres veces el invertir. Esto no es una suposición", señaló el canciller al tiempo que Schulze asentía.

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"Esto es algo que el Señor Schulze y yo escuchamos con regularidad", abundó el jefe del Gobierno alemán, quien subrayó que en las elecciones del domingo también está en juego la economía y el desarrollo del estado federal.

Schulze, por su parte, planteó que actualmente hay pendientes del resultado de las elecciones inversiones millonarias de empresas.

"Negociamos actualmente con inversores que quieren hacer inversiones millonarias de tres cifras en un parque industrial, pero que, muy claramente dicen: 'lo hacemos con usted, pero esperamos al 6 de septiembre, porque queremos hacerlo con usted'", expuso Schulze.

Merz visitó este lunes el estado federado oriental de Mecklemburgo-Anteporemania, cuyas elecciones regionales tendrán lugar el próximo 20 de septiembre, y, después, Sajonia-Anhalt, para citarse con Schulze en Quedlinburg.

En Mecklemburgo-Antepomerania, el canciller mostró su apoyo al aspirante de su partido, Daniel Peters, con quien tuvo la oportunidad de pasear y tener contacto con los habitantes de Kühlungsborn, una de las localidades de esta región costera del noreste germano.

Según recogió la cadena de televisión NTV, en su encuentro con la población de este municipio que no llega a los 10.000 habitantes, el canciller escuchó abucheos y pitidos de desaprobación.

A la CDU, una encuesta de intención de voto de principios de este mes le atribuye allí un 10 %, por detrás de AfD, a la que el sondeo sitúa como favorita con un 39 %, seguida por el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 29 %).

También en Mecklemburgo-Antepomerania, donde Gobierna el SPD en coalición con la formación La Izquierda -a la que le atribuye un 11 %-, a Los Verdes se les concede un 5 %.

El próximo 20 de septiembre también vota la ciudad-estado que es Berlín, y allí a La Izquierda se la ve en los sondeos como favorita (22 %), por delante de la CDU (18 %), AfD (18 %), Los Verdes (16 %) y SPD (12 %).