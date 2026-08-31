Ministros UE tratarán mayor integración con industria militar Ucrania y seguridad marítima

Como cada seis meses, los ministros mantendrán un encuentro informal en el que tratarán asuntos de actualidad pero no podrán tomar decisiones oficialmente.

En esta ocasión, la cita tendrá lugar en el hotel y complejo de golf Druids Glen, enclavado entre el mar de Irlanda y las montañas de Wicklow, condado conocido como 'Jardín de Irlanda'.

La sesión de trabajo, a la que asistirá también la ministra española de Defensa, Margarita Robles, y que estará presidida por la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, girará en torno al apoyo de la UE a Ucrania, más en concreto la cooperación industrial y la integración con las empresas ucranianas del sector, que se benefician de financiación comunitaria.

En ese sentido, los ministros hablarán del préstamo de la UE a Ucrania de hasta 60.000 millones de euros en dos años destinados a potenciar la capacidad de defensa del país, así como de los recursos que llegan a Kiev a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP).

Igualmente, se espera que los ministros intercambien opiniones sobre el futuro de la misión comunitaria EUMAM de asesoramiento y formación de militares ucranianos, con vistas a su revisión estratégica.

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En el contexto del apoyo económico a Ucrania, España, los Países Bajos, Polonia y Suecia han pedido en una carta dirigida a Kallas retomar los debates sobre el uso de los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania contra la guerra rusa, un asunto que fue en principio descartado en diciembre ante la negativa en particular de Bélgica, donde están depositados la mayoría de esos fondos y que teme posibles denuncias.

En diciembre pasado la UE reafirmó que, conforme a la legislación comunitaria, los activos rusos deben permanecer inmovilizados hasta que Moscú cese la guerra y compense voluntariamente a este país. No obstante, los países firmantes de la misiva consideran que, mediante su uso, se puede "garantizar que Rusia pague sin demora por la destrucción causada en Ucrania, al tiempo que se reduce la carga para nuestros propios contribuyentes".

Por su parte, el pasado viernes el ministro de Defensa belga, Theo Francken, insistió en su rechazo al uso de activos rusos congelados en Euroclear, aunque el titular belga de Exteriores, Maxime Prévot, señaló que no se oponía a la idea siempre y cuando "se encuentre un enfoque basado en principios que mitiguen los riesgos".

Otro de los temas de la sesión de trabajo será el espacio como factor clave en el ámbito de la seguridad y la defensa. Hablarán en concreto de la Estrategia Espacial de la UE para la Seguridad y la Defensa y de cómo superar la fragmentación entre los países.

También tratarán asuntos de actualidad y, en ese apartado, recibirán información actualizada sobre la situación en Oriente Medio, así como sobre cualquier posible intervención futura de la Política Común de Seguridad y Defensa en el Líbano.

La idea no es sustituir la misión UNIFIL de la ONU al sur de ese país que concluirá a finales de año, sino desarrollar una misión de la UE de asesoramiento para mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad libanesas.

Sobre la mesa también estará la seguridad marítima, afectada por fenómenos como la llamada flota fantasma rusa que ayuda a que el Kremlin pueda saltarse las restricciones al comercio de su petróleo, o el conflicto en Oriente Medio que bloquea el estrecho de Ormuz.

La UE tiene dos misiones navales en la región, 'Aspides' en el mar Rojo y 'Atalanta' frente a las costas de Somalia, pero sigue sin haber interés de desplazar bazas a Ormuz.

El miércoles tomarán el relevo los ministros de Exteriores comunitarios, que igualmente de manera informal hablarán del apoyo de la UE a Ucrania, la situación en Oriente Medio -incluido el conflicto en curso en Irán y el golfo Pérsico-, la situación humanitaria en Gaza y el deterioro de la situación en Cisjordania, y los acontecimientos en el Líbano.

En su último Consejo celebrado en Bruselas en julio, los ministros de Exteriores no lograron acordar la base jurídica necesaria para restringir el comercio con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, pese a que la prohibición total fue la opción con más respaldo entre los Veintisiete frente a otras alternativas más limitadas (aranceles disuasorios o licencias de exportación para productos de los asentamientos).