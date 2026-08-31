Nepal pide no comer peces arrastrados por la riada ante riesgos de contaminación

"Se solicita abstenerse de consumir pescado y otros alimentos fluviales arrastrados por la inundación al río", advirtió el cuerpo policial a través de su perfil oficial en la red social X.

Las autoridades de los distritos de Rasuwa y Nawalpur alertaron de que las corrientes del río Bhote Koshi, epicentro del desastre, y otros cauces cercanos se encuentran gravemente contaminadas por productos químicos, lodo, desechos y patógenos, además de cadáveres humanos y animales arrastrados río abajo desde las montañas.

El consumo de estos productos o el uso directo del agua representa un grave riesgo de brotes de cólera, disentería, fiebre tifoidea, hepatitis A y E, así como infecciones cutáneas.

Las autoridades sanitarias nepalíes han publicado una guía de siete puntos que incluye purificar el agua antes de su consumo, consumir solo alimentos completamente cocinados, y evitar el estancamiento de agua cerca de las viviendas para prevenir brotes de dengue y encefalitis japonesa.

Además, recomendaron buscar asistencia psicológica ante el impacto emocional derivado de la catástrofe.

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El llamado de alerta coincide con una situación de colapso en la infraestructura forense del país. Los cadáveres que no han podido ser identificados, que ya superan los doscientos, han empezado a enterrarse en cementerios comunes con fichas numeradas para mantener su registro.

Hasta la fecha, las autoridades han recuperado más de novecientos cuerpos, la mayoría arrastrados cientos de kilómetros abajo, mientras que más de 4.200 personas continúan desaparecidas.

En la ciudad de Bharatpur (distrito de Chitwan), situada a más de 160 kilómetros aguas abajo del epicentro de la tragedia, las morgues locales quedaron completamente saturadas.

Para evitar un problema mayor de salud pública, las fuerzas de seguridad han iniciado el traslado de cientos de cadáveres no identificados hacia zonas forestales para su entierro en fosas comunes.

Según el protocolo de emergencia establecido, cada cuerpo es fotografiado, documentado meticulosamente y catalogado mediante señales metálicas numeradas depositadas en el lugar de la sepultura.