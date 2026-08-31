Netanyahu celebra el acuerdo en Defensa firmado entre Israel y Grecia

"El acuerdo de seguridad firmado hoy con Grecia, uno de los más grandes en la historia del país, es una continuación directa de la alianza en el Mediterráneo Oriental que hicimos hace una década con Grecia y Chipre", afirmó el mandatario según un comunicado distribuido por su oficina.

El sistema de defensa incluirá parte de la batería antiaérea israelí: el sistema Honda de David -defensa aérea y antimisiles de medio y largo alcance-; el Barak -intercepta de corto a largo alcance aviones, drones y misiles- y el Spyder -sistema móvil de corto y medio alcance para aeronaves y drones-.

"Es una prueba más de las tremendas capacidades de las industrias tecnológica y de defensa de Israel", agregó Netanyahu, que calificó el acuerdo como una expresión del "fortalecimiento de las alianzas regionales" del país.

En la implantación del sistema de defensa griego participarán además las dos empresas de defensa más importantes de Israel: Rafael e Israel Aerospace Industries (IAI).

Se trata de la primera vez que Israel suministrará "un sistema de defensa completo contra una amplia gama de amenazas, desde misiles balísticos y amenazas aéreas hasta vehículos aéreos no tripulados", según el comunicado ministerial que anunció el acuerdo esta mañana.

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Además de los sistemas Honda de David (Rafael), Barak MX (IAI) y Spyder (Rafael), incluirá radares multimisión MMR para vigilancia aérea fabricados por ELTA Systems, filial de IAI, y un sistema nacional de mando y control desarrollado por Rafael.

Asimismo, el Ministerio de Defensa israelí informó de que durante la reunión se firmó un acuerdo complementario por valor de 26 millones de euros para la venta de los sistemas Drone Dome (Cúpula para Drones) de Rafael, destinados a la defensa contra vehículos no tripulados.