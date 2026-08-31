ONG marroquí expresa "preocupación" por migrantes en Ceuta en carta a Embajada de España

La OMDH señaló que ha recibido testimonios y datos que indican que varios migrantes "han sufrido agresiones de carácter racista y físico", una situación que atenta "contra sus derechos fundamentales y su dignidad humana", agregó.

Entre los hechos recogidos, la asociación citó "el incendio de tiendas de campaña" donde pernoctaban los migrantes, "el bloqueo de algunas operaciones de rescate humanitario y la denegación del acceso a ayuda alimentaria y servicios humanitarios básicos".

Asimismo, la ONG sostuvo que estas prácticas suponen una "violación de los derechos humanos y de los compromisos internacionales vinculados a la protección de los migrantes y solicitantes de asilo".

Por ello, la entidad instó a las autoridades españolas a "adoptar las medidas necesarias para proteger a los migrantes" y pidió la apertura de "una investigación imparcial e independiente".

Además, solicitó que "se permita a los organismos humanitarios y de derechos humanos marroquíes competentes supervisar y dar seguimiento a la situación" para constatar de primera mano las condiciones humanitarias de estas personas.

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La denuncia se produce un mes después de que más de 70.000 personas cruzaran la frontera con Ceuta de forma irregular en menos de 48 horas, en su mayoría a nado.

Esta crisis sin precedentes, que ha dejado una cifra de 141 muertos según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), ha elevado la tensión entre España y Marruecos, mientras Ceuta acoge aún a miles de migrantes en su territorio.