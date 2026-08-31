ONU pide a Honduras reforzar lucha contra racismo y proteger derechos de afrodescendientes

Con motivo del Día Internacional de los Afrodescendientes, la Oacnudh destacó en un comunicado la resiliencia y las contribuciones de estas comunidades a la construcción de "una Honduras más justa, diversa y sostenible", así como sus aportes en áreas como la ciencia, la educación, la economía, el medioambiente y los derechos humanos.

Sin embargo, advirtió de que las personas afrodescendientes siguen enfrentando "racismo y discriminación racial histórica y estructural", situaciones que dificultan su acceso a la educación, la salud, la alimentación, el empleo, la vivienda, la justicia y la participación en la vida pública.

La Oacnudh recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señaló en 2026 que la falta de datos adecuados "limita la capacidad" del Estado hondureño para identificar y enfrentar las desigualdades que afectan a los pueblos afrohondureños.

El comité recomendó entonces "recopilar información socioeconómica desagregada, basada en la autoidentificación y en consulta con los pueblos concernidos, para diseñar políticas públicas que respondan de manera efectiva a la exclusión", subrayó.

La Oficina de la ONU expresó además "preocupación" por los obstáculos que enfrentan los pueblos garífuna y negro de habla inglesa para ejercer sus derechos colectivos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.

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La falta de titulación y protección de sus territorios "amenaza sus medios de vida, su identidad cultural, sus conocimientos tradicionales y su continuidad como pueblos", señaló.

El comunicado alertó también sobre el incremento de los discursos de odio, los estereotipos racistas y las campañas de estigmatización, incluso en espacios digitales, al considerar que contribuyen a la violencia, la exclusión y la criminalización.

Por ello, la Oacnudh llamó al Estado hondureño a implementar políticas integrales contra el racismo, garantizar la participación plena de las personas afrodescendientes, especialmente mujeres y jóvenes, proteger sus territorios y asegurar el acceso a la justicia.

La oficina también pidió fortalecer la protección de las comunidades, autoridades y personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes.