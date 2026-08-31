Perú registra un superávit comercial de 44.882 millones de dólares en el segundo trimestre

El superávit de la balanza comercial peruana de bienes ascendió a 9.547 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un resultado superior en 3.118 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2025.

Este desempeño respondió al incremento del 35,2 % del valor de las exportaciones, por los mayores precios de los productos mineros e hidrocarburos, además del alza de los volúmenes embarcados de cobre y de oro, que pasa por una temporada internacional de precios altos.

No obstante, este efecto fue parcialmente atenuado por el incremento de un 29 % de las importaciones, tanto por el impacto de la mayor demanda interna sobre los volúmenes, como por el efecto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de los insumos importados.

Con esas cifras, Perú registra veinticuatro trimestres consecutivos de superávit comercial, pero si se excluye el episodio de la pandemia de la covid-19, el país andino habría registrado más de nueve años consecutivos de resultados positivos en la balanza comercial (39 trimestres), indicó el banco emisor.