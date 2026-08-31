Plataforma Kalshi veta a excongresista de EE.UU. por operar con información privilegiada

"El Departamento de Cumplimiento de Kalshi ha determinado la existencia de motivos razonables para creer que George Santos realizó actividades de negociación en ciertos mercados relacionados con su asistencia al discurso del Estado de la Unión", aseguró la compañía en un comunicado.

Kalshi aseguró que, "por su capacidad para influir en el resultado del evento", Santos tenía prohibido operar en el mercado.

Sin embargo, entre el 2 y el 25 de febrero de 2026 realizó varias apuestas "de gran volumen" sobre su propia participación al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump en febrero.

"Posteriormente, comenzó a emitir una serie de declaraciones públicas sobre su asistencia al acto en un intento de influir en el precio de los contratos de "Sí" y "No", respectivamente. Algunas de estas declaraciones incluyeron afirmaciones falsas o engañosas", añadió la compañía.

Kalshi determinó que gracias a la manipulación, Santos obtuvo una ganancia de 17.839,57 dólares.

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Por lo tanto, la compañía decidió suspender su participación de manera directa o indirecta de forma "permanente" y le impuso una multa de 71.356 dólares.

"Hola, Kalshi, gracias por la prohibición de por vida en tu plataforma de apuestas. Veamos cuánto tiempo más estarán ustedes por aquí", escribió Santos en un mensaje en X tras conocerse la noticia.

Poco después, acusó a la compañía de "violar sus propios avisos y plazos", tras señalar que la empresa le dio un aviso de 30 días el pasado 7 de agosto: "Las filtraciones y la búsqueda de atención parecen ser la forma habitual de actuar de esta organización".

Esta no es la primera vez que compañías de apuestas detectan infracción de sus leyes. Antes ya se descubrió a candidatos que intentaban apostar en sus propias elecciones.

La semana pasada, Kalshi sancionó a un antiguo operador de teleprompter de la Casa Blanca por detectar apuestas suyas relacionadas con palabras y frases que aparecerían en los discursos de Trump entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.