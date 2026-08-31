Político judío se une la partido árabe israelí Ra'am para "tender puentes"

"Quiero construir un puente político real. Incluso aunque se generen problemas, que los habrá", dijo Segalovitz, el primer político judío en unirse a esta formación árabe tradicionalmente conservadora, durante el anuncio conjunto, según la cadena israelí 12.

Segalovitz, antiguo alto cargo de la Policía israelí y considerado una figura con popularidad entre el electorado árabe por su lucha contra el crimen organizado en esa comunidad, pretende que la alianza contribuya a aumentar la participación electoral del sector árabe de la población y la representación de Ra'am en la Knéset.

El movimiento podría tener consecuencias en la formación de un futuro Gobierno. Ra'am ya participó en la coalición que gobernó Israel entre 2021 y 2022, junto a partidos judíos de diferentes corrientes. El también entonces primer ministro, Benjamin Netanyahu, también negoció ese año con Abbas para intentar formar Gobierno, aunque sin éxito.

La posible alianza se produce en un escenario político fragmentado, en el que los partidos árabes podrían volver a ser decisivos si ninguno de los bloques políticos israelíes alcanza los 61 escaños necesarios para formar una mayoría parlamentaria.