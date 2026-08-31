Putin inicia su visita a Kirguistán con una reunión con Xi Jinping

"Estamos dispuestos a colaborar para que el régimen de exención de visados ​​sea permanente, si la parte china lo considera posible y útil", dijo Putin a Xi, según la agencia Interfax.

Agregó que el turismo entre ambos países aumentó un 43 % en el primer semestre del año gracias a la exención de visados.

El jefe del Kremlin también aprovechó la reunión para expresar sus condolencias al líder chino por las víctimas de las riadas en la frontera con Nepal.

"Les expreso mis más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos, así como mis mejores deseos para una pronta recuperación a todos los heridos", dijo Putin.

El resto del contenido de la reunión entre ambos mandatarios, que se reúnen por segunda vez este año, no trascendió en los medios.

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El Kremlin anunció previamente que Putin y Xi abordarían el proyecto de gasoducto Fuerza de Siberia-2. El acuerdo sobre dicho gasoducto no pudo cerrarse, como era el deseo de Moscú, en la visita del jefe del Kremlin al gigante asiático en mayo pasado.

Este lunes Putin se reunirá también en la capital kirguís, Biskek, con el primer ministro indio, Narendra Modi, después de abordar la pasada semana en Moscú la cooperación energética con el ministro de Exteriores de ese país.

El martes, al término de la cumbre, el líder ruso tendrá la oportunidad de encontrarse con su colega iraní, Masud Pezeshkian, y con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogán, con el que tratará la situación en el mar Negro y también el conflicto en Ucrania.

Se espera que los diez países miembros de la OCS firmen cerca de una veintena de acuerdos y emitan una declaración en Biskek, adonde también han acudido representantes de otros países observadores o invitados como Turquía, Azerbaiyán, Armenia, Mongolia, Egipto, Laos, Vietnam o Turkmenistán.